Tangenziale di Mestre, schianto tra moto e tir: muore un 62enne trevigiano

Un motociclista sessantenne di Treviso, S.M., ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto venerdì 6 ottobre, verso mezzogiorno, allo svincolo che dal raccordo dell'aeroporto Marco Polo porta in tangenziale a Mestre, al confine tra le competenze di Concessioni Autostradali Venete (Cav) e Autostrade Alto Adriatico.

L'impatto è avvenuto tra un tir con targa italiana e una moto guidata dal 62enne residente nella Marca. La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme al personale del Suem 118: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del motocilista. Lo svincolo è stato chiuso al traffico per un paio d'ore, i mezzi sono stati deviati verso Trieste con re-immissione per Marcon e Dese. Alle 15.10 la riapertura dello svincolo che immette in Tangenziale di Mestre direzione Milano dalla A27, con provenienza Treviso e dal Raccordo dall’aeroporto Marco Polo.