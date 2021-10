Scontro auto-moto lungo la Statale: morto un giovane centauro

Ancora sangue sulle strade della Marca in questo tragico inizio domenicale. Nella tarda mattinata di oggi, infatti, ha perso la vita anche un giovane centauro a Tezze di Vazzola. Il ragazzo si trovava in sella alla sua motocicletta di grossa cilindrata quando, all'incrocio della Strada Provinciale 38 tra via Grave e via Colonna, ha improvvisamente impattato contro una Volkswagen Golf di colore nero in quel momento intenta a svoltare. L'impatto è stato violentissimo ed il ragazzo ha perso la vita sul colpo dopo essere persino finito con il corpo in un campo a bordo carreggiata, oltre una recinzione. Inutili, dunque, i soccorsi del Suem 118. Sul posto, per tutti i rilievi di rito, sono poi intervenuti i carabinieri di Codognè. Il conducente dell'auto, vista la tragica fatalità, potrebbe ora rischiare un'accusa per omicidio colposo.