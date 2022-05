Si schianta con lo scooter contro un’auto: morto un giovane centauro

Intorno alle 23, lungo via Olimpia a Paese, si è verificato un incidente mortale. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto condotta da un uomo ed uno scooter con un giovanissimo alla guida, che viaggiavano in senso opposto, si sono improvvisamente scontrate. Purtroppo il giovane (di cui ancora non sono state rese note le generalità) è deceduto sul colpo, mentre il guidatore dell'autovettura è stato portato in ospedale per accertamenti, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi de caso, alcune pattuglie della Compagnia carabinieri di Montebelluna.