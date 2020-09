Tragico schianto col furgone nella notte: 62enne muore a pochi metri da casa

E' morto a pochi metri da casa dopo essersi schiantato fuori strada con il suo furgoncino. E' morto così, sabato verso l'1.15 in via Raspa a Riese Pio X, il 62enne B.L. L'uomo, per motivi ancora al vaglio della polizia stradale presto intervenuta sul posto, ha difatti improvvisamente perso il controllo del suofurgone per poi andare a finire fuoristrada in un fossato. A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi e, dopo che i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto hanno estratto il corpo dal mezzo, i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

