Auto lo investe mentre passeggia lungo la Pontebbana: morto un 51enne

E' morto a soli 51 anni Giovanni Dei Negri, investito nella notte tra sabato e domenica lungo la SS 13 "Pontebbana" a San Fior. L'uomo, residente in zona, stava difatti passeggiando lungo la pericolosa arteria stradale quando è stato improvvisamente investito da un'auto guidata da un 53enne italiano. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il 51enne è morto sul colpo, mentre l'investitore ha subito cercato di darsi alla fuga per far perdere le proprie tracce. Sulle sue tracce si è però subito messa all'inseguimento una pattuglia dei carabinieri di Conegliano che, una volta raggiunto, lo hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordine dell'Autorità giudiziaria. La vittima risiedeva a Castello Roganzuolo (in via Sante Cancian) con i genitori ed il fratello Luciano e in passato aveva lavorato come operaio nell'azienda De Nardi.