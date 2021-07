Cade con la moto durante una gita: Luciano muore a 65 anni

Un terribile schianto con la moto, durante una gita nel pomeriggio di sabato, è costato purtroppo la vita al 65enne Luciano Novello di Preganziol. L'incidente è avvenuto nel pordenonese, in direzione Cimolais in Valcellina, più precisamente in località Cellino di Sotto lungo la SR251. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma Novello potrebbe aver perso il controllo del suo mezzo nei pressi di un ponte per poi finire sbalzato rovinosamente a terra. A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il 65enne agonizzante a terra. Immediato l'arrivo sul posto, dunque, dei vigili del fuoco di Maniago, di una ambulanza e dell'elisoccorso, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato vano. Sul fatto indagano ora i carabinieri.