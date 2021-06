Tremendo frontale tra un suv ed un camion: morto un 82enne

L'incidente stamattina in provincia di Lecce. Il conducente della vettura, Marino De Vidi di Treviso, è rimasto intrappolato tra le lamiere, mentre è sotto shock l’autista dell’altro mezzo

Mattinata tragica sulle strade salentine dove un terribile incidente, uno scontro frontale violento tra un camion e un suv, ha causato la morte del conducente della vettura rimasto intrappolato nelle lamiere accartocciate. Il sinistro letale si è verificato intono alle 8 di questa mattina lungo la strada statale 274, la Gallipoli-Leuca (in provincia di Lecce) all’altezza dello svincolo per Salve che immette su via Schiafazzi.

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un camion e una Nissan Qashqai che è rimasta letteralmente schiacciata e incastrata sotto il mezzo pesante dopo l’impatto. Il conducente, Marino De Vidi di 82 anni originario di Treviso ma residente a Varese, è rimasto intrappolato tra le lamiere accartociate ed è deceduto a causa delle profonde lesioni riportate. L’autista del camion, un uomo di Castrigano del Capo, ha riportato delle contusioni e un forte stato di shock.

Sul posto dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito sono accorse le ambulanze del 118 e un'automedica e le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che hanno lavorato a lungo per cercare di liberare i mezzi e recuperare il corpo della vittima.

Sul posto si sono recate anche le pattuglie dei carabinieri della stazione di Salve e di Presicce-Acquarica, dipendente dalla compagnia di Tricase, che hanno effettuato i rilievi. Gli accertamenti sulla esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso. Il tratto della statale è stato chiuso al traffico e in ausilio per la viabilità è intervenuta anche una volante del commissariato di Taurisano.