Schianto in A4, tre i morti: tra loro anche un uomo di Treviso

Incidente mortale lungo la A4 in Friuli. Il bilancio è di tre persone decedute, tra cui anche un uomo originario di Treviso. Si tratta del classe 1959 Roberto Cartini, il conducente della vettura sulla quale viaggiavano tutti e tre i deceduti. L'incidente si è verificato verso le 20, all’altezza dell’uscita del casello di Latisana, in direzione di Venezia. L’automobile sulla quale viaggiavano le tre persone ha centrato la cuspide dello svincolo. Nell’urto il veicolo – una Hunday – è rimbalzato ed è stato centrato da un autoarticolato che proseguiva nello stesso senso di marcia. A causa del secondo impatto la vettura ha terminato la propria corsia contro la barriera laterale della carreggiata. Una donna, classe 1948, è stata sbalzata fuori dalla vettura. Si tratta di Britta Kulp, nata in Germania e residente a Lignano Sabbiadoro. Oltre a Roberto Cartini è morto l’altro passeggero. Tutti e tre abitavano nel lignanese. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i soccorsi meccanici.