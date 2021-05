Schianto tra due moto e un'automobile: morto un centauro 25enne

Tragico incidente, sabato poco prima delle 16.30, lungo via Petrarca nel comune di Cavasso Nuovo (PN). In uno schianto tra due moto e un'automobile ad avere la peggio è stato un 25enne centauro di origini moldave ma residente a Treviso, Serghei Gusovschi. Il ragazzo era difatti in sella alla sua motocicletta insieme alla fidanzata Natalia e ad altre coppie di amici quando lui ed un altro centauro sono improvvisamente finiti contro una vettura che proveniva nel senso opposto. L'impatto è stato molto violento ed il 25enne, ex studente dell'Ipssar Alberini, ha perso la vita sul colpo nonostante i sanitari, prontamente intervenuti sul posto con ambulanze e ben due elicotteri, abbiano a lungo provato a salvargli la vita. Altri tre giovani sono invece stati portati in ospedale in condizioni di media entità. Sul posto anche i vigili del fuoco mentre sul fatto indagano ora i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo (PN).



E un altro motociclista, un 37enne residente a San Biagio di Callalta, è rimasto gravemente ferito in una fuoriuscita autonoma nel primo pomeriggio sulla strada che da Aviano porta a Piancavallo. L'uomo in questo caso è stato elitrasportato con l'elicottero arrivato dal Veneto all'ospedale di Udine per tutte le cure del caso.