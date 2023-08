Tragedia a San Biagio di Callalta: uomo cade in carrozzina e muore

Tragedia nel Trevigiano. Un uomo, sabato mattina, si trovava a bordo della propria carrozzina in località Sant'Andrea di Barbarana a San Biagio di Callalta, quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è caduto perdendo la vita.

L'uomo, un anziano, sarebbe stato trovato poco distante dalla propria carrozzina. I sanitari del Suem 118, giunti sul posto anche con l'elisoccorso, nulla hanno potuto fare per salvargli la vita.