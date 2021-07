Incidente sulla Treviso-Mare, pick-up contro un camion: morto un 31enne

Un grave incidente si è verificato stamattina, verso le 7.30, lungo la strada Treviso-Mare. Un ragazzo che era alla guida di un furgone pick-up ha perso la vita nello schianto con un mezzo pesante avvenuto nel territorio di Caposile, nelle vicinanze della rotonda che interseca la regionale Triestina. La vittima è un 31enne di Noventa di Piave, Valentino Polato, dipendente della Sgd Group con sede a San Biagio di Callalta.

Il conducente del camion, rimasto ferito, è stato estratto dai vigili del fuoco prima di essere affidato al personale medico e trasportato in ospedale. Avrebbe riportato conseguenze di media entità. A bordo del camion c'era anche un passeggero, uscito praticamente illeso. L'incidente ha avuto conseguenze sulla viabilità, il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni e risultano code in direzione Jesolo.

I carabinieri di San Donà sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo scontro è avvenuto frontalmente in corrispondenza di una leggera curva: dalle prime informazioni sembra che sia stato il furgone - per motivi non ancora chiariti - a spostarsi verso l'altra corsia, dove stava transitando il tir proveniente dalla direzione opposta. Il mezzo pesante ha impattato con la parte anteriore sinistra il pick-up, centrandolo in pieno. L'urto è stato violento, il furgone è rimasto completamente distrutto.