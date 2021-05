Investe mortalmente un ciclista e poi scappa: è caccia al pirata della strada

Un vero e proprio dramma quanto accaduto sabato dopo le ore 19.15 nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso, in via Podgora. P.L., di 76 anni, è stato infatti improvvisamente investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Caduto rovinosamente a terra, l'uomo ha subito perso molto sangue ed è stato soccorso prima da alcuni passanti e poi dal Suem 118 che lo ha portato urgentemente al Pronto Soccorso per tutte le analisi del caso. Il 76enne, però, una volta in ospedale è purtroppo deceduto a causa di un infarto a seguito delle importanti lesioni riportate. Sul fatto indaga ora la polizia locale, visto anche che il pirata della strada non si è fermato a soccorrere l'uomo scappando via lontano, tanto che su di lui aleggia già una denuncia per omissione di soccorso e omicidio stradale. In base ad uno specchietto trovato a terra, rotto probabilmente nell'impatto con l'uomo, le ricerche si starebbero concentrando su una Volkswagen Golf.

Tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente il consigliere comunale Davide Acampora: «Sono stato avvisato da alcuni cittadini che mi hanno chiamato sotto choc per quanto accaduto. Un'automobile ad altissima velocità ha investito un uomo in bicicletta e si è data alla fuga. Sfortunatamente la vittima è poi deceduta. Mi auguro che presto la nostra polizia locale trovi il responsabile che dovrà rispondere di un reato molto grave come l'omicidio stradale. Devo ammettere che in questi anni diverse volte mi è stato chiesto di farmi portavoce per mettere in sicurezza questa strada dove si sfreccia senza grosse difficoltà. Prima che ci scappi il morto bisogna intervenire! Mi impegnerò per questo».

