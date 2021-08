Si schianta con l'auto fuori strada nella notte: morto un 29enne

E' un ragazzo di 29 anni di Valdobbiadene, L.V., la vittima di uno sfortunato incidente avvenuto nella notte lungo via Valcavasia a Cavaso del Tomba. Ancora poco chiare le dinamiche del sinistro, ma il giovane verso le ore 4 di oggi ha improvvisamente perso il controllo della sua Ford Fiesta grigia finendo poi all'interno del piazzale di una azienda. A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi giunti in pochi minuti sia i carabinieri di Montebelluna che il Suem 118, ma purtroppo per il 29enne non c'era già più nulla da fare.