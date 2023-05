Moto contro auto, schianto in Alemagna: gravissimo un 23enne

Si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello il motociclista di 23 anni finito contro un’auto nel tardo pomeriggio di giovedì 18 maggio, lungo la statale Alemagna nella frazione di Nove (Vittorio Veneto).

Stando alle ricostruzioni sulla dinamica dell'incidente, lo schianto tra moto e auto sarebbe stato provocato da una mancata precedenza. Un'utilitaria Hyunday si sarebbe immessa sulla Alemagna senza accorgersi dell'arrivo della moto. Inutile la frenata del motociclista, di rientro da un giro nel Bellunese. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo. Sul posto, oltre all'elisoccorso del Suem 118, è intervenuta anche la polstrada per i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso sono durate circa un'ora con la statale chiusa al traffico, il giovane è stato intubato sul posto prima di essere caricato in elisoccorso e portato a Treviso. Solo qualche lieve ferita invece per il guidatore dell'utilitaria. Completamente distrutta la moto dopo l'impatto.