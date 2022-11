Auto contro moto sulla Feltrina, motociclista sbalzato per venti metri

Traffico a rilento martedì mattina, 15 novembre, lungo la Feltrina a Paese: verso le ore 9 un'auto e una moto si sono scontrate in un impatto violentissimo. Ad avere la peggio è stato sbalzato il centauro E.T., 52enne della zona, sbalzato sull'asfalto dopo un volo di circa venti metri. Sul posto è stata subito chiamata un'ambulanza del Suem 118 che, dopo le prime cure prestate sul posto, ha portato il 52enne all'ospedale Ca' Foncello. L'uomo, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni ma ha riportato nella caduta un trauma al bacino. Illeso, invece, l'uomo alla guida dell'auto.