Schianto tra moto e auto all'incrocio: 17enne perde la vita

Incidente nel pomeriggio di martedì 20 luglio a Fontanelle. Simone Perin, di Ponte di Piave, ha tamponato una Kia Sportage all'incrocio tra Via Piave e Via Palù. Sul posto vigili del fuoco, Suem 118 e carabinieri

Tragedia della strada nel pomeriggio di martedì 20 luglio a Fontanelle: Simone Perin, 17enne di Ponte di Piave, ha perso la vita in un tamponamento tra la moto su cui stava viaggiando e un suv Kia Sportage guidata da una 39enne della zona, ferma ad un semafoto all'altezza dell'incrocio tra Via Piave e Via Palù.

L'incidente è avvenuto verso le 17.20. Dalle prime ricostruzioni sulla dinamica dell'accaduto sembrerebbe che il motociclo 50cc su cui viaggiava il ragazzo abbia tamponato il suv. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto si sono precipitati il personale del Suem 118 con elisoccorso e ambulanza. Insieme a loro anche vigili del fuoco e carabinieri. Nonostante i primi soccorsi prestati sul posto per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. «La comunità di Ponte di Piave è vicina alla famiglia di Simone: non ci sono parole per esprimere quanto accaduto - il commento del sindaco, Paola Roma - Voglio esprimere il cordoglio da parte mia e dell'amministrazione comunale ai genitori e tutta la famiglia».