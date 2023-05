Auto contro moto in rotonda, gravissima una 50enne

Ennesimo incidente sulle strade della Marca: sabato sera, 13 maggio, verso le ore 23 un'auto e una moto si sono scontrate tra loro all'altezza della rotonda tra Via Distrettuale e Via Mantese a Tezze di Vazzola.

Violentissimo l'impatto tra i due veicoli, ad avere la peggio è stata B.M. 52enne della zona in sella alla moto centrata dall'auto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza la donna al Ca' Foncello di Treviso. La motociclista si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.