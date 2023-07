Moto contro auto, grave un 55enne di Refrontolo

Nuovo incidente sulle strade della Marca: lunedì mattina, 10 luglio, verso le 9.40 una moto Honda guidata da un 55enne di Refrontolo è finita contro una Mercedes con al volante un 65enne di Vazzola.

Violentissimo l'impatto in Via Demetrio Rossi, a pochi passi dalla farmacia del paese. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem 118 e gli agenti della polizia locale di Maserada per regolare il traffico e svolgere i rilievi del caso. Le condizioni del motociclista erano apparse gravissime in un primo momento: portato d'urgenza al Ca' Foncello l'uomo è stato stabilizzato e ora si trova ricoverato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Solo qualche lieve ferita invece per l'automobilista alla guida della Mercedes.