Schianto tra moto a Caposile, tre feriti: due sono trevigiani

Grave incidente nel pomeriggio del giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, a Caposile. Tre i feriti nello schianto tra due moto, uno dei quali soccorso in gravi condizioni. Due di loro risiedono in provincia di Treviso.

In base a una prima ricostruzione, le due moto stavano viaggiando in direzioni opposte al momento dello schianto. I due trevigiani, uno residente a Giavera del Montello e l'altro a Nervesa della Battaglia, si sono schiantati poco dopo le 16.30 contro la moto guidata da un solo motociclista lungo la variante della statale 14, sulla strada per Jesolo. I tre, tutti sbalzati dai rispettivi mezzi, sono finiti sull'asfalto. Sul posto il Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e stabilizzato i feriti, portati in ospedale. Il più grave dei tre, residente a Giavera, è stato trasportato in elicottero a Mestre, gli altri con l'ambulanza a San Donà di Piave. I carabinieri hanno chiuso la strada, deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per appurare la dinamica nel dettaglio. Sarà necessaria, molto probabilmente, una perizia cinematica per accertare eventuali responsabilità.