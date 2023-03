Sorpasso in moto, coppia di motociclisti sbalzata per quasi 50 metri

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto domenica pomeriggio, 12 marzo, verso le ore 14.30 in Valcavasia, nel territorio comunale di Cavaso del Tomba.

All'altezza del distributore in prossimità dell'incrocio tra la statale e Via Monte Ortigara una moto con a bordo due passeggeri ha tentato un sorpasso in rettilineo, colpendo però il veicolo davanti a lei. I due motociclisti sono stati sbalzati per quasi 50 metri, la moto è finita nel fosso a lato della carreggiata, completamente distrutta. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato il pilota della moto al Ca' Foncello di Treviso dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. La donna che viaggiava insieme a lui è stata portata in ambulanza a Montebelluna con un trauma spinale. Nonostante le lesioni riportate, nessuno dei due feriti è in pericolo di vita.