Si schianta con la moto contro un'auto: 49enne ricoverato al Ca' Foncello

Grave incidente legato al maltempo nella tarda serata di lunedì 16 agosto a Sarmede. Erano le 23.15 quando la moto guidata da M.D.F., 49enne del posto, è finita contro un'auto in Via Mattonà.

Violentissimo l'impatto che ha sbalzato il motociclista contro l'asfalto. Pochi minuti più tardi sono intervenuti un'ambulanza del Suem118 e i carabinieri di Vittorio Veneto. Il 49enne è stato ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell'accaduto sembra che il motociclista stesse percorrendo la strada in discesa quando, a causa del vento forte e del temporale in corso, ha perso il controllo del mezzo finendo contro l'automobile. Illeso il guidatore dell'auto che ha dato per primo l'allarme. Finora sono 130 gli interventi chiusi nelle scorse dai vigili del fuoco della provincia di Treviso, una decina quelli ancora in corso questa mattina, 60 quelli in coda tra cui tagli pianta, rimozione lamiere, pali Enel e Telecom pericolanti.