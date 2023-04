Si schianta con la moto contro un muro, gravissimo al Ca' Foncello

Ennesimo incidente sulle strade della Marca nella serata di giovedì 27 aprile: poco dopo le ore 19 un motociclista ha perso il controllo della due ruote su cui stava viaggiando, andandosi a schiantare contro un muro all'altezza del civico 33 di Via Padovana a Quinto di Treviso. Violentissimo l'impatto, il centauro è rimasto a terra privo di sensi. A dare per primi l'allarme sono stati gli automobilisti che hanno assistito all'incidente. Sul posto si sono precipitati ambulanza ed elicottero del Suem 118. Il motociclista si trova ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Disagi per la viabilità lungo Via Padovana.