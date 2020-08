A 86 e 77 anni in sella alla moto da enduro: investiti da un'auto

Partiti da Tarzo erano diretti a Polcenigo, in provincia di Pordenone: lui 86 anni, lei 77. Entrambi viaggiavano in sella alla loro moto da enduro quando, verso le 14.10 di giovedì pomeriggio, 6 agosto, una Lancia Y li ha centrati in pieno facendoli finire fuori strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Caneva alla frazione di Fiaschetti, nel Comune di Sacile. Al volante dell'auto che ha centrato in pieno i due pensionati trevigiani c'era un giovane del posto che ha subito chiamato i soccorsi. Necessario l'intervento di un'ambulanza e dell'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato in ospedale a Pordenone la 77enne rimasta ferita nell'impatto. I rilievi sulla dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri di Sacile: sembra che il giovane si sia immesso sulla Provinciale senza aver visto i due pensionati sopraggiungere in moto, centrandoli sul lato della moto da enduro e facendoli finire sul marciapiede opposto al loro senso di marcia. Un impatto violento costato però solo qualche lieve ferita alla coppia di pensionati con la passione per le moto.