Cade in moto, 23enne ricoverato al Ca' Foncello

Nuovo incidente sulle strade della Marca: domenica 16 ottobre, verso le ore 14, il 23enne A.C., residente a Trevignano, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto nel tentativo di evitare l'impatto con'altra auto.

Il giovane è stato trasportato in ospedale a Treviso con l'elicottero del Suem 118, atterrato nel vicino campo da calcio di Farra di Soligo. Al momento il centauro si trova ricoverato in osservazione. Sul posto, insieme al personale medico, sono intervenuti anche i carabinieri di Vittorio Veneto per i rilievi del caso.