Finisce fuori strada con la moto, 21enne grave in ospedale

Grave uscita di strada nel primo pomeriggio di sabato 2 aprile a Maser. Verso le 14.25 una moto guidata dal 21enne G.K., residente a Caerano di San Marco, è finita fuori strada all'altezza del civico 7, lungo Via Barco a Maser.

Sul posto sono intervenuti l'elicottero del Suem 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Il motociclista, portato in ospedale a Treviso, non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell'incidente sembra che il giovane, forse a causa dell'alta velocità, abbia perso il controllo della moto dopo aver impattato contro un dosso. Dopo l'impatto, moto e centauro sono stati sbalzati a lato della carreggiata. A dare per primo l'allarme è stato un automobilista in transito. Traffico lungo Via Barco durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area dell'incidente.