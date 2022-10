Esce di strada con la moto, 59enne rianimato sul posto

Non c'è pace sulle strade della Marca: domenica pomeriggio, verso le 18.14, una moto guidata da un 59enne di Preganziol è finita fuori strada lungo Strada Cisole, in zona stadio a Monigo.

Violento l'impatto che ha fatto finire il centauro sull'asfalto. In pochi minuti sul luogo dell'incidente si sono precipitati gli agenti della polizia locale di Treviso e il personale del Suem 118 che ha rianimato sul posto il motociclista. L'uomo è stato portato cosciente al Ca' Foncello dov'è tutt'ora ricoverato. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente ma il traffico in zona Monigo ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Saranno ora gli accertamenti svolti dalla polizia locale a chiarire l'esatta dinamica dell'uscita di strada.