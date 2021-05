Finiscono fuori strada con la Harley Davidson, due feriti gravi

Nel pomeriggio di domenica 30 maggio, in Via Toniolo ad Istrana, un 54enne ed una 30enne residenti in provincia di Venezia sono stati ricoverati al Ca' Foncello. Sul posto la polizia stradale

Grave uscita di strada nel pomeriggio di domenica 30 maggio in Via Toniolo ad Istrana. Il 54enne G.D.R. ha perso il controllo della moto Harley Davidson su cui stava viaggiando insieme alla 30enne C.R., entrambi i feriti sono residenti in provincia di Venezia.

I due stavano percorrendo via Toniolo in direzione Pezzan quando sono andati a sbattere contro il cordolo della pista ciclopedonale. Nell'impatto il conducente è stato sbalzato contro il palo della luce a lato della carreggiata riportando gravi ferite e venendo ricoverato al Ca' Foncello di Treviso insieme alla 30enne sbalzata contro l'asfalto ma in condizioni meno gravi. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Treviso.