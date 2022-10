Esce di strada con la moto, 58enne muore in ospedale

Non c'è pace sulle strade della Marca: domenica pomeriggio, verso le 18.14, la moto Yamaha Rs guidata da Andrea Balzan, 58enne di Preganziol, è finita fuori strada lungo Strada Cisole, in zona stadio a Monigo.

Violentissimo l'impatto che ha fatto finire il centauro, arrivato dalla Feltrina, sull'asfalto. In pochi minuti sul luogo dell'incidente si sono precipitati gli agenti della polizia locale di Treviso e il personale del Suem 118 che ha rianimato sul posto il motociclista. Balzan è stato portato cosciente al Ca' Foncello ma, in tarda serata, le sue condizioni sono precipitate e il 59enne è mancato poche ore dopo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente ma il traffico in zona Monigo ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area. La moto è stata messa sotto sequestro dalla polizia locale in attesa di nuove disposizioni. La salma è già stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà ora dare il nullaosta per i funerali. Quello di domenica sera è il quinto incidente mortale dall'inizio di ottobre nella Marca.

Chi era la vittima

La tragedia ha scosso in queste ore la comunità di Sambughè, frazione di Preganziol dove Balzan viveva insieme alla madre Ivana Pavan. Nel 2012 si era trasferito a Silea già coniugato ma, tre anni dopo, nel 2015 aveva fatto ritorno a Preganziol. Domenica 16 ottobre era uscito per un giro sulla sua moto, stava rientrando verso casa quando è avvenuto l'incidente.