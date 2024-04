Moto contro platano, 59enne grave: «Stesso albero dov'era morto Edoardo»

Erano le 15.45 di domenica 28 aprile quando un motociclista di Oderzo, 59 anni, ha perso il controllo della sua Ducati Monster lungo la strada che collega San Stino di Livenza a Caorle. La moto guidata dal 59enne è finita contro lo stesso platano dove aveva perso la vita, lo scorso 18 febbraio, il 19enne Edoardo Bernardi. Nello schianto di ieri il 59enne opitergino è stato sbalzato sull'asfalto dopo un volo di una decina di metri. I sanitari del 118 sono stati allertati da alcuni automobilisti di passaggio. L'elicottero del Suem di Treviso ha trasportato il 59enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove l'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Importanti i disagi per la viabilità: la strada è stata chiusa nel momento in cui iniziavano i primi rientri da Caorle.

Da tempo la strada metropolitana 59 per il mare è al centro di numerose polemiche per la sua pericolosità. Il destino ha voluto che il platano contro cui è finito il 59enne di Oderzo fosse lo stesso contro cui, lo scorso febbraio, aveva perso la vita il giovane Edoardo Bernardi, originario di Motta di Livenza ma residente a Porto Santa Margherita. Il 19enne aveva perso la vita tornando dal turno di lavoro al pub "I templari" di Susegana, di proprietà del padre Vanni. Non appena saputo dell'incidente fotocopia avvenuto domenica 28 aprile, la madre di Edoardo, Maria, ha pubblicato sui social questo post:

Lo sfogo

«Un’altro incidente su quella strada - scrive la madre del 19enne - un’altro incidente sulla coscienza di chi non é intervenuto per la sicurezza di tutti noi. Non é possibile che a distanza di soli 2 mesi dall’incidente che ha ucciso Edoardo, dobbiamo assistere ad un’altra tragedia. Non é una situazione degna del nostro Paese, della regione e della provincia in cui viviamo. Tutti questi incidenti non verrano dimenticati. Dobbiamo risolvere questa situazione».