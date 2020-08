Moto finisce fuori strada, due feriti ricoverati in ospedale

Nuovo incidente sulle strade della Marca: venerdì 14 agosto, nel primo pomeriggio, due persone sono state ricoverate in pronto soccorso a Treviso dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiavano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 14 all'altezza della rotonda che congiunge via Sartori con via Sernaglia e via Paludotti. In sella alla moto Yamaha Trailer viaggiavano il 63enne T.C. e la 33enne M.L. Arrivati alla rotonda i due sono finiti fuori strada andando a sbattere contro la segnaletica. A dare l'allarme per primi sono stati gli automobilisti che hanno assistito all'incidente. Sul posto le ambulanze e l'elicottero del Suem 118. I due feriti sono stati ricoverati all'ospedale San Valentino di Montebelluna. I rilievi sulla dinamica sono stati eseguiti dalla Polizia locale.