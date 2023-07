Moto contro trattore, 26enne finisce in ospedale

Nuovo incidente sulle strade della provincia di Treviso: mercoledì mattina, 19 luglio, il personale del Suem 118 è intervenuto con un'ambulanza in Via Calderara a Vittorio Veneto dove una moto e un trattore si erano scontrati in un violento impatto. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla moto, un ragazzo di 26 anni residente in zona portato all'ospedale di Conegliano. Il motociclista non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Illeso, invece, il conducente del trattore. Lievi disagi per il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza dei due mezzi incidentati.