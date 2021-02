Con la moto si schianta fuori strada: gravissimo un 58enne

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 di sabato lungo via Noalese a Quinto. L'uomo è stato poi trasportato in urgenza all'ospedale Ca' Foncello

E' il 58enne D.M.E. di Resana la vittima di un incidente stradale avvenuto poco prima delle ore 20 di sabato lungo via Noalese a Quinto. L'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto nei pressi del ristorante Il Gambero. L'impatto con il suolo è stato importante, tanto che subito le condizioni del 58enne sono apparse di estrema gravità a causa delle molteplici ferite riportate. Sul posto sono quindi giunte in pochi minuti un'ambulanza del Suem 118 e un'automedica. Successivamente, una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in urgenza all'ospedale Ca' Foncello dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.