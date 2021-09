Motociclista travolto da un furgone, muore un 59enne

Continua la strage sulle strade della Marca. Alle 8.30 incidente mortale lungo via Callalta a Motta di Livenza, non distante dalla zona industriale. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118. Indagini a cura dei carabinieri

Ennesima tragedia della strada, la prima di questo mese di settembre nella Marca (la numero 31 da giugno in poi), nella prima mattinata di oggi. Si è consumata a Motta di Livenza, lungo via Callalta, all'altezza dell'azienda agricola "Sandre" poco 7.53. Un uomo in sella ad una moto Bmw Gran Turismo, Mario Dalla Torre, mottense di 59 anni, è morto in seguito alle gravi lesioni riportate nello schianto con un furgone che lo ha sbalzato nella scarpata prospicente alla strada, oltre il guard rail. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare il motociclista. A svolgere i rilievi del caso sono stati i carabinieri della Tenenza di Oderzo.

Dalla Torre lascia moglie, due figlie, l'anziana madre che vive a Piavon ed un fratello, Piero, molto note come titolare, fin dal 1982, del ristorante "Il Pedrocchino" di Sacile. Il 59enne lavorava come operaio presso l'azienda Basei che si occupa di lavorazioni di acciaio inox, in particolare cappe per cucine.