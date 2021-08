Si schianta con il motorino: morto un 45enne

Il dramma nella prima serata di sabato in via Madonna della Seggiola a San Giovanni di Motta di Livenza. Sul posto i carabinieri, il Suem 118 e l'elisoccorso

Ancora sangue sulle strade della Marca in questa estate terribile dal punto di vista degli incidenti stradali. Nella prima serata di oggi, verso le ore 19 circa, un 45enne ha perso la vita lungo via Madonna della Seggiola a San Giovanni di Motta di Livenza. Ancora non si conoscono le generalità dell'uomo e le dinamiche esatte di quanto successo, ma il 45enne avrebbe perso la vita dopo essere caduto autonomamente con il suo motorino. Sul posto, per i soccorsi, i carabinieri, il Suem 118 e l'elisoccorso.