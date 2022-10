Schianto nella notte, frontale tra due auto: due trevigiani feriti

Nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 23:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Marosticana al km 41 in via Vittoria a Mussolente per un incidente frontale tra due auto di cui una finita rovesciata. Il bilancio è di tre feriti.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Peugeot 206 il conducente, rimasto incastrato che è stato preso in cura dal personale del Suem, come anche la passeggera. Tutti e tre i feriti sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. I carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo l'una.

L'autovettura Peugeot 306, condotta da D.B.T. un ragazzo 19enne di Pieve del Grappa, percorreva via Vittoria con direzione Bassano quando - per cause in corso di accertamento - ha invaso l’opposta corsia impattando con la Nissan Qashqai targata condotta da V.A., 30enne residente a San Zenone degli Ezzelini. L'impatto è stato inevitabile. Entrambi i conduttori, nonché C.M. 22enne a bordo della Peugeot, sono stati portati presso l'ospedale di Bassano per accertamenti tramite il 118. Il conduttore della Peugeot ha riportato lesioni con prognosi di 30 giorni mentre il conduttore della Nissan 2 giorni di prognosi. Il passeggero non ha riportato lesioni.