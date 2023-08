Malore alla guida, finisce con l'auto fuori strada: donna incinta in ospedale

Paura nel pomeriggio di oggi, 3 agosto, a Nervesa della Battaglia lungo viale Ottava armata. Una donna incinta ha perso il controllo della sua auto, forse a causa di un malore, e il mezzo è finito fuori strada in un fossato. L'automobilista gravida, soccorsa da alcuni passanti, è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sono fortunatamente preoccuopanti; nessuna conseguenza per il piccolo che porta in grembo.

Ieri verso le 21 a Loria, un 83enne della zona che percorreva in bici la ciclopedonale parallela a via Callalta, la strada provinciale 81 per cause in corso di accertamento ha urtato un paletto metallico dissuasore. Un passante ha segnalato al 112 il rinvenimento del malcapitato ferito e Carabinieri e sanitari si sono recati in loco per i soccorsi e gli accertamenti del caso. L'anziano si trova ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Castelfranco Veneto.