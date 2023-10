Tampona con la bici un'auto, rompe il lunotto e finisce nell'abitacolo

Poteva avere conseguenza molto gravi l'incidente avvenuto alle 15.15 circa di oggi, 5 ottobre, a Nervesa della Battaglia, in via Zompini. Un 14enne, in sella ad una bici, si è schiantato, tamponandola, contro un'auto che si trovava ferma sulla sua stessa direzione di marcia. Il ciclista ha sfondato il lunotto del mezzo ed è piombato all'interno dell'abitacolo. L'automobilista ha immediatamente chiesto l'intervento del Suem 118 e dalla centrale operativa è stato inviato l'elicottero. Il 14enne, stabilizzato sul posto e non in pericolo di vita, ha riportato un fortissimo trauma facciale ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il giovanissimo è stato ricoverato nel reparto di terapia maxillo-facciale per essere sottoposto alle cure del caso.