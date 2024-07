Auto esce di strada e viene trafitta dal guard rail, automobilista "miracolato"

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 3 del mattino, in via della Priula a Nervesa della Battaglia. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ed è finita contro il guardrail, penetrato nell’abitacolo lato passeggero. L'automobilista alla guida, illeso, se l'è cavata solo con un grande spavento. Le squadre dei vigili del fuoco arrivato da Montebelluna hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista è riuscito autonomamente a venire fuori dall’abitacolo. L’uomo è stato assistito sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e accompagnato in ospedale al Ca' Foncello di Treviso. I vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il guardrail per poi fare rimuovere l’auto dal carro attrezzi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.