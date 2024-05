Schianto tra due auto, una finisce nel fosso l'altra ribaltata: tre feriti

Erano le 19.15 di venerdì 17 maggio quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Serenissima a Oderzo per un grave incidente tra due auto: tre le persone rimaste ferite. I pompieri arrivati da Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i mezzi finiti fuori strada, coadiuvando l'intervento dei soccorsi sanitari.

Nell'impatto, molto violento, una Fiat di colore bianco è finita di muso nel fosso a lato della carreggiata mentre l'altra auto coinvolta, un'Audi di colore nero, si è ribaltata finendo ruote all'aria a cavallo del fosso. L'incidente è avvenuto a poca distanza dal distributore Energyca, lungo la bretella che da via per Piavon può condurre fino alla Postumia Treviso-Oderzo. Due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale, mentre il terzo ferito è stato assistito sul posto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le ultime operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 21.