Frontale tra due auto nel sottopasso, un ferito

Traffico a lungo bloccato nella mattinata di oggi, giovedì 10 giugno, lungo via Primo maggio, la strada che unisce Mignagola a Olmi di San Biagio di Callalta. Due auto, lungo il sottopasso ferroviario, si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una Volkswagen Up con al volante un 55enne di Carbonera, Z.S, e di una Toyota Aygo guidata da M.T., 38enne, anche lui di Carbonera. L'auto dell'anziano viaggiava in direzione di Olmi, quella del 55enne in senso opposto: sarebbe stato il primo veicolo ad invadere l'opposta corsia di marcia e a provocare l'incidente. Intervenuti in via primo maggio medico e infermieri del Suem 118 oltre alla polizia locale di San Biagio che ha svolto sul posto gli accertamenti del caso. La circolazione è rimasta bloccata per circa un'ora.