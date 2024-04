Betoniera finisce fuori strada, autista ferito e trasportato al Ca' Foncello

Ha provocato pesanti rallentamenti al traffico lo schianto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, a Ormelle lungo via Roma, al confine con il Comune di Oderzo. Una betoniera dell'azienda SuperBeton è uscita di strada ed il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere ferito. A condurre i soccorsi in vigili del fuoco di Motta di Livenza, i carabinieri, oltre a medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il ferito, in elicottero, al Ca' Foncello di Treviso. Fortunatamente le condizioni del guidatore non sono gravi. L'azienda SuperBeton ha provveduto in autonomia al recupero della betoniera. La circolazione, bloccata dalle 14 circa, è tornata regolare solo dopo circa un'ora, seppur con inevitabili rallentamenti. Non si esclude che alla base dello schianto ci possa essere un malore del conducente. A svolgere i rilievi del caso i militari della locale stazione.