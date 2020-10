Schianto frontale tra due auto, quattro feriti in ospedale

E' stato di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7.30 circa in via Barre a Orsago. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte, una Volkswagen Polo e una Bmw. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica del Suem 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano che hanno avuto il delicato compito di estrarre due dei feriti dalle lamiere della Bmw. I coinvolti nello schianto sono stati trasportati negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto. Sul posto, per svolgere i rilievi di legge, è intervenuta la polizia stradale di Vittorio Veneto. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.

In base ad una prima ricostruzione della polstrada la Volkswagen Polo, guidata da un 38enne della zona, S.A., stava percorrendo via Barre, verso il centro di Orsago, quando la Bmw, guidata da un 25enne, M.S., con a bordo un 24enne, M.S., e un 23enne, è fuoriuscito dai cancelli della propria abitazione, colpendo la fiancata sinistra dell'utilitaria.