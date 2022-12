Schianto tra moto e auto all'alba sulla Castellana, due feriti

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'ncidente stradale avvenuto alle 6:30 di oggi, mercoledì 7 dicembre, lungo la Castellana a Paese, all'incrocio con via Carso. Coinvolta un’auto, una Ford Fiesta condotta da un 51enne di origini marocchine che viaggiava da Treviso in direzione di Istrana, e una moto, un motociclo Honda guidato da un 40enne trevigiano che provedeva in direzione opposta. I conducenti dei mezzi hanno riportato solo lesioni fortunatamente lievi. I vigili del fuoco, intervenuti con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro: pare che l'auto stesse svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio pubblico mentre stava giungendo la moto dall'opposta direzione di marcia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora dallo schianto. Il traffico ha pertanto subito solo lievi disagi.