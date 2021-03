Schianto frontale: muore mamma 39enne, ferita la figlioletta

Tragedia della strada nella serata di ieri, domenica 28 febbraio, attorno alle 20.30 circa a Paese, lungo via Baldrocco. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, una Polo guidata da un 19enne di Vedelago, N.B., e una Fiat Palio con al volante una donna di 39 anni, Stefania B., trevigiana. A bordo con lei anche la figlioletta di sei anni. La donna, nello schianto, ha riportato ferite gravissime ed è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è poi spirata. Lesioni più lievi per la sua bimba che è stata affidata ai nonni. Illeso il 19enne, risultato negativo ai test alcolemici a cui è stato sottoposto dagli investigatori della polizia stradale di Treviso, intervenuti sul posto per svolgere i rilievi del caso. Per ora non chiara la dinamica dell'incidente. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Treviso e ambulanza e automedica del Suem 118.