Ambulanza si scontra contro auto, a bordo madre incinta e due bimbi

L'incidente nel pomeriggio a Pagnano d'Asolo, in via San Cosmo, all'incrocio in direzione di Castelcucco. I due piccoli di 3 e 5 anni sono stati trasportati al Ca' Foncello di Treviso e a Montebelluna mentre la donna è ricoverata a Bassano del Grappa. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15.30, a Pagnano d'Asolo, lungo via San Cosmo, all'incrocio in direzione di Castelucco. A scontrarsi un'ambulanza in emergenza, con a bordo un paziente affetto da Covid-19, e una Fiat 500 L su cui viaggiava una donna incinta e i suoi due figli di 3 e 5 anni. L'automobilista e la sua figlioletta di 3 anni sono state trasportate presso l'ospedale di Montebelluna. Il fratellino di 5 anni è stato invece trasportato in elicottero a Treviso. Il paziente Covid ha raggiunto invece l'ospedale di Castelfranco. Solo lievi lesioni per i membri dell'equipagggio dell'ambulanza. Nessuno sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco.