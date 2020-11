Esce di strada e finisce nel canale con la Panda: guidatrice illesa

Stava viaggiando lungo Via Peseggiana a Zero Branco quando ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finita nel canale artificiale a lato della carreggiata dopo un volo di alcuni metri.

La carambola è avvenuta sabato pomeriggio, 31 ottobre, verso le ore 15. L'incidente è avvenuto poco prima del sottopasso dell'autostrada, lungo la strada che porta verso la frazione di Peseggia. A dare per prima l'allarme è stata proprio la donna alla guida dell'auto: nonostante la Panda fosse finita con le ruote nell'acqua e il parabrezza rotto, la guidatrice è riuscita a uscire in autonomia dall'abitacolo e a chiamare sul posto i vigili del fuoco. La donna ha rifiutato le cure dell'ambulanza intervenuta in supporto ai pompieri spiegando al personale medico di non aver riportato ferite nell'incidente. Le operazioni di recupero dell'auto hanno invece richiesto alcune ore prima che la situazione potesse tornare alla normalità.