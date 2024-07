Auto contro volante della polstrada: due agenti feriti sulla Pedemontana

Notte di paura sulla Superstrada Pedemontana Veneta: poco dopo le 4 di mattina, nei pressi dell'uscita di Povegliano in direzione Est, un'automobile è finita contro la volante della polstrada, ferendo due agenti di polizia e un tecnico di Sis, il concessionario che gestisce la superstrada.

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto sembra che i poliziotti si trovassero sul posto per i rilievi di un incidente avvenuto poco prima all'altezza dello svincolo per Povegliano. Mentre stavano eseguendo le verifiche insieme al tecnico Sis, un veicolo è piombato sulla volante della polstrada. Fortunatamente nessuno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni: gli agenti della polstrada sono stati portati negli ospedali di Treviso e Montebelluna. Ingenti invece i danni ai veicoli coinvolti nell'incidente: le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente sono avvenute chiudendo al traffico una delle due corsie di marcia, senza causare disagi o rallentamenti alla viabilità.