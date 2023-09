Pedemontana, camion vuoto esce di strada e si ribalta: ferito l'autista

Incidente stradale giovedì mattina, 28 settembre, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta: verso le 10.19, all'altezza del casello di Altivole, un camion vuoto si è ribaltato dopo essere finito fuori strada.

Dalle prime testimonianze raccolte, sembra che il mezzo pesante, in viaggio da Altivole verso Montebelluna abbia sbandato improvvisamente verso destra. Le cause all'origine dell'incidente sembrano essere un colpo di sonno o un malore. Il camionista ha riportato ferite profonde ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Al lavoro i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto che hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista ferito che era già uscito in autonomia dal camion. Stabilizzato, è stato elitrasportato in ospedale a Treviso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi sulla dinamica dell’incidente. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 11:30.