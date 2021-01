Schianto sulla Feltrina, ferite due bimbe di 4 e 7 anni

Una bimba di sette anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 a Pederobba lungo la strada regionale Feltrina, non distante dall'ex cementificio "Rossi" e dalla trattoria "Al pescatore". A scontrarsi un'auto, una Fiat 500 L diretta verso Alano di Piave ed un furgone che procedeva lungo l'opposta direzione di marcia. Rimaste ferite, oltre alla piccola, altre tre persone che si trovavano in auto con lei: la sorellina di 4 anni e i due nonni, un 67enne, D.S., e una 60enne, S.A.. Sono tutti residenti ad Alano di Piave, nel bellunese. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato i feriti a Montebelluna e alcune squadre dei vigili del fuoco. Il traffico lungo l'arteria è rimasto a lungo bloccato, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia e auto costrette a procedere lentamente a causa della presenza di detriti sull'asfalto. A svolgere i rilievi del caso i carabinieri della Compagnia di Montebelluna: l'incidente, le cui cause sono ancora al vaglio, potrebbe essere stato provocato da un sorpasso azzardato.