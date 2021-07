Si schianta con la moto contro un guard rail, muore sul colpo

L'incidente alle 14.15 circa a Paderobba lungo la Feltrina, non distante dall'ex cementificio "Rossi". Intervenuta automedica, ambulanza ed elicottero del Suem 118. Per gli accertamenti del caso i carabinieri di Montebelluna

Via Feltrina

Un motociclista, di 63 anni, G.R., padovano di Trebaseleghe, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto alle 14.15 circa di oggi, lunedì 5 luglio. L'uomo, nativo di Venezia, ha perso il controllo del suo mezzo dopo una curva e si è schiantato contro il guard rail e poi contro una parete in cemento.

Il centauro sarebbe volato per diverse decine di metri. Intervenuti sul posto ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118. Medico e infermieri hanno cercato di rianimare il motociclista, purtroppo inutilmente. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna. A causa dell'incidente si sono verificate sulla Feltrina lunghe code. La strada è rimasta a lungo chiusa in entrambi i sensi di marcia all’altezza delle rotonde dell’Iper Tosano e di Fener.